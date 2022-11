Handbalsters herpakken zich op EK met monsterzege op Montenegro

De handbalsters kunnen op het Europees kampioenschap geen medaille meer winnen, maar het Nederlands team heeft zich wel herpakt door in zijn laatste wedstrijd in de hoofdronde Montenegro met ruime cijfers te verslaan: 42-25. Het was de grootste zege ooit van Oranje op een EK.

Het Nederlands team kan nu nog als derde eindigen in de poule en daarmee een duel om de vijfde plaats afdwingen. Met de vijfde plaats verdient Oranje een rechtstreeks ticket voor het WK van 2023 en dat zou de pijn van de gemiste medaille enigszins verzachten.

De ploeg van bondscoach Per Johansson zat er doorheen na het teleurstellende gelijkspel tegen Spanje (29-29) en de afstraffing door Duitsland (28-36), waardoor een plek bij de laatste vier niet meer haalbaar was. Oranje won op het EK van 2016 nog zilver en op het EK van 2018 brons.

Nederland speelde in Skopje echter een prima wedstrijd tegen Montenegro, dat al geplaatst was voor de halve finales en zichtbaar niet tot het uiterste ging. Niettemin toonde Oranje aanvalslust en scoorde het makkelijk. Bij rust leidde Nederland al met 21-15 en die voorsprong werd in de tweede helft steeds verder uitgebouwd.

Cirkelspeelster Merel Freriks was een van de uitblinkers in de ploeg. Ze scoorde zes keer uit zes doelpogingen. Spelverdeler Inger Smits was topscorer met zeven treffers. De onverzettelijke routinier Laura van der Heijden wierp er zes in, terwijl hoekspeelster Bo van Wetering vijf keer scoorde. Vooral in de tweede helft kreeg de ploeg van Johansson alle ruimte om vrijuit te spelen en resulteerde bijna iedere aanval in een goal.

Nederland is voor het behalen van de derde plaats in de poule nog afhankelijk van wat Spanje later woensdag doet tegen Frankrijk. De Franse ploeg is al zeker van de halve finales; Spanje moet met een verschil van minstens 14 doelpunten winnen van Frankrijk om Oranje van de derde plaats te stoten.

“Dit is goed voor de moraal”, zei Freriks na de wedstrijd bij Ziggo Sport. “Die vijfde plaats is belangrijk en daarom zijn we vol de wedstrijd ingegaan. We hebben laten zien dat we goed kunnen samenspelen. Iedereen zat er lekker in en we kwamen in de juiste flow. Ik hoop dat we genoeg doelpunten hebben gemaakt.”