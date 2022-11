Kings scoren erop los in NBA en verslaan Nets met ruime cijfers

De basketballers van Sacramento Kings hebben in de NBA met ruime cijfers van Brooklyn Nets gewonnen. Het werd in het Golden 1 Center in Sacramento liefst 153-121 voor de Kings. In het derde kwart maakte de thuisploeg 42 punten.

Bijna dertig jaar geleden waren de Kings net zo trefzeker in een wedstrijd in de NBA. In januari 1993 kwam de club uit Sacramento tegen Philadelphia 76ers tot 154 punten.

De Kings noteerden tegen de Nets twintig driepunters, waarvan Terence Davis er zeven voor zijn rekening nam. Hij was met 31 punten de topschutter van de avond. Zes van zijn ploeggenoten noteerden ook minimaal twaalf punten.

Aan de zijde van de Nets was Kevin Durant goed voor 27 punten. De ploeg uit New York kon niet beschikken over de geschorste Kyrie Irving, die promotie had gemaakt voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap.

Voor de Kings was het vierde zege op een rij na het seizoen wat teleurstellend te zijn begonnen met drie overwinningen in de eerste negen duels. Ze staan nu achtste in de Western Conference. De Nets bezetten de twaalfde plek in de Eastern Conference.