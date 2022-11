Tennisser Koolhof verliest tweede wedstrijd op ATP Finals

Het is tennisser Wesley Koolhof niet gelukt ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals in Turijn te winnen. De beste dubbelspeler ter wereld verloor met zijn Britse partner Neal Skupski van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het werd 6-4 7-6 (3).

Koolhof won het eindejaarstoernooi twee jaar geleden aan de zijde van Mektic, maar ze besloten hun samenwerking na het seizoen 2020 toch niet voort te zetten. Vorig jaar kende Koolhof met wisselende partners een minder jaar, maar dit seizoen is hij op dreef en hij pakte al zeven titels. In Turijn werd zijn reeks van vijf overwinningen echter beëindigd.

In de derde groepswedstrijd nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Amerikaan Austin Krajicek en Ivan Dodig uit Kroatië. Koolhof en Skupski begonnen het toernooi maandag met een zege op de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis.

De 33-jarige Koolhof doet volgende week met Nederland mee aan de Daviscup Finals. Dinsdag is in Malaga Australië de tegenstander in de kwartfinales.