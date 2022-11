Zegerecord Hamilton telt niet voor Mercedes in slotrace Abu Dhabi

Mercedes geeft Lewis Hamilton geen voorkeursbehandeling voor de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. De race in het emiraat is de laatste mogelijkheid voor de zevenvoudig wereldkampioen om zijn zegerecord in stand te houden; de Brit heeft vanaf zijn eerste seizoen in de Formule 1 in 2007 ieder jaar een of meer races gewonnen. Dat zijn vijftien seizoenen op rij.

“Lewis heeft geen voorkeursbehandeling nodig en hij zou dat ook niet willen, want hij heeft zelf al aangegeven dat hij geen waarde hecht aan het record van ieder seizoen een race winnen”, zei teambaas Toto Wolff in aanloop naar de laatste race. “Hij vindt het belangrijker dat de auto weer vooraan meestrijdt en de hoop is dat hij volgend jaar weer races gaat winnen en meedoet om de titel.”

Mercedes behaalde afgelopen zondag in Brazilië zijn eerste zege van dit jaar. Het was niet Hamilton die won, maar zijn landgenoot George Russell. Vorig jaar miste Hamilton na een bizarre slotfase in Abu Dhabi zijn achtste wereldtitel, omdat Max Verstappen hem in de laatste ronde van de grand prix inhaalde. Verstappen veroverde dit jaar zijn tweede wereldtitel.

Hamilton won in zijn carrière 103 grands prix en is daarmee ook recordhouder. De enige die ook vijftien seizoenen achtereen een of meer grands prix won is Michael Schumacher (van 1992 tot en met 2006).