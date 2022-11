Basketballers Warriors verliezen ondanks 50 punten van Curry

De basketballers van Golden State Warriors hebben de vorm nog niet te pakken. De regerend kampioen van de NBA verloor voor de achtste keer dit seizoen een uitwedstrijd. Phoenix Suns was veel sterker en won met 130-116. De enige speler bij de Warriors die niet faalde was Stephen Curry. De topschutter maakte liefst 50 punten in het duel, maar hij kreeg amper steun van zijn ploeggenoten, die het vooral defensief lieten afweten.

“We missen de spirit en als het team die collectief mist, maak je het de tegenstander heel makkelijk”, foeterde coach Steve Kerr na de nieuwe nederlaag.

Cameron Payne was topscorer bij de Suns met 29 punten, Devin Booker maakte er 27.

Boston Celtics zetten zijn zegereeks voort met de achtste overwinning op rij. De koploper in de NBA won met 126-101 van Atlanta Hawks. Jaylen Brown was goed voor 22 punten bij de Celtics.