Duizend voetbalamateurclubs in nood door stijgende energiekosten

Volgens de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) staan zo’n duizend amateurclubs op omvallen als er niet snel extra steun voor de stijgende energiekosten komt. De belangenorganisatie wil om die reden op korte termijn met partners acties organiseren om het probleem onder de aandacht te brengen. “We stevenen af op een gigantisch probleem”, zegt voorzitter Ben van Olffen.

In oktober meldde voetbalbond KNVB al dat bijna 40 procent van de verenigingen in het Nederlandse amateurvoetbal zou vrezen voor het voortbestaan als gevolg van de gestegen prijzen. “Midden in de coronacrisis, toen sportaccommodaties moesten sluiten en er geen zicht was op een vaccin, vreesde 27 procent van de clubs voor het voortbestaan. Nu is dat 40 procent. Dat is een stijging van 50 procent.”

Van Olffen wil daarom dat er snel een steunpakket voor de clubs komt. “Meer dan de helft van de verenigingen geeft nú al aan dat het noodzakelijk is de contributies te verhogen. Twaalf procent van de verenigingen zag de afgelopen maand een verlies van met name jeugdleden. Dat aantal loopt alleen maar op. Er móét iets gebeuren.”

Uit een enquête van de stichting Register van Verenigingsbestuurders (RVVB) bleek bovendien eerder al dat ruim een kwart van de Nederlandse amateursportclubs overweegt komende winter de accommodatie deels of volledig te sluiten vanwege de hoge energiekosten. Aan de enquête werkten bestuurders van ruim 1200 amateursportverenigingen mee.

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen start binnenkort met een petitie en ook staan er gesprekken met Kamerleden gepland. Op 28 november is een afvaardiging van de amateurclubs aanwezig bij het sportdebat in de Tweede Kamer, waar over de sportbegroting voor 2023 wordt beslist. “De voetbalvereniging zorgt niet alleen voor voetbal, maar heeft een veel omvattender rol in het dorp of de wijk. Je moet er niet aan denken als duizend voetbalclubs straks niet meer bestaan. En het probleem is natuurlijk veel groter dan alleen de amateur voetbalverenigingen”, zegt Van Olffen.