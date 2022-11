Haarhuis ook volgend jaar captain van Daviscupteam

Paul Haarhuis is ook volgend jaar captain van het Nederlandse Daviscupteam. De 56-jarige oud-tennisser heeft zijn aflopende contract bij tennisbond KNLTB met een jaar verlengd.

Haarhuis volgde Jan Siemerink begin 2017 op als captain. Siemerink is inmiddels al enkele jaren teammanager bij Ajax.

In het verleden was Haarhuis ook actief als captain van het Nederlands Billie Jean King Cup-team (voorheen Fed Cup). Hij legde die functie bijna twee jaar geleden neer en is bij de tennissters inmiddels opgevolgd door Elise Tamaëla, de voormalig privécoach van Kiki Bertens.

Haarhuis doet volgende week met Oranje mee aan de eindfase van de Daviscup Finals. Australië is dinsdag in Malaga de tegenstander in de kwartfinales.