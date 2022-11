Handbalsters al zeker van ticket voor WK 2023

De handbalsters hebben zich op het Europees kampioenschap in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro verzekerd van rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2023, dat in Noorwegen, Denemarken en Zweden wordt gehouden. Dat is het gevolg van de eindstanden in de twee poules in de hoofdronde.

De ploeg van bondscoach Per Johansson won woensdagavond zelf overtuigend van Montenegro met 42-25 en zag concurrent Spanje later met 36-23 verliezen van Frankrijk. Oranje eindigde daardoor als derde in zijn poule van de hoofdronde en mag daardoor het duel om de vijfde en zesde plaats spelen. Tegenstander is Zweden, de nummer drie uit de andere poule.

De beste drie landen van het EK krijgen een ticket voor het WK in 2023, maar de organiserende landen zijn uitgezonderd. Noorwegen, Denemarken en Zweden zijn sowieso geplaatst. Aangezien die drie landen bij de laatste zes op het EK zitten, gaan de WK-tickets voor de drie beste landen naar Nederland, Frankrijk en Montenegro.

Oranje speelt vrijdag om 18.00 uur in Ljubljana tegen Zweden om de vijfde plaats. De halve finales gaan die dag tussen regerend wereldkampioen Noorwegen en olympische kampioen Frankrijk en tussen Denemarken en Montenegro.