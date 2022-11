Hülkenberg vervangt Schumacher bij Formule 1-team Haas in 2023

De Duitse coureur Nico Hülkenberg zal volgend seizoen bij het Formule 1-team van Haas de plaats innemen van zijn landgenoot Mick Schumacher. Hülkenberg wordt teamgenoot van de Deen Kevin Magnussen, die nog een doorlopend contract heeft.

Hülkenberg is momenteel testcoureur bij het team van Aston Martin. Hij reed de eerste twee races van het huidige seizoen als vervanger van Sebastian Vettel, die afwezig was vanwege een positieve coronatest.

De 35-jarige Hülkenberg maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2010. De Duitser reed in totaal 181 races voor onder meer Williams, Force India, Renault en Aston Martin.

Schumacher, die een aflopend contract heeft, kende een wisselvallig jaar. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft dit seizoen 12 punten achter zijn naam, maar crashte ook een paar keer. Magnussen deed het beduidend beter bij Haas en kwam vooralsnog tot 25 punten.

Teambaas Günther Steiner verklaarde afgelopen weekend voor de Grote Prijs van Brazilië dat het team een keuze had gemaakt tussen Schumacher en Hülkenberg. Hij wilde het besluit echter pas na de race in São Paulo bekendmaken. Schumacher eindigde in Brazilië als dertiende, Magnussen reed de race niet uit.

De 23-jarige Schumacher leek na de Grote Prijs van Brazilië de bui al te zien hangen. “Soms is het je jaar en soms is dat niet zo. Ik denk dat dit niet mijn jaar was”, verklaarde de coureur.

Schumacher zal volgend jaar waarschijnlijk moeten toekijken, aangezien de andere negen renstallen in de Formule 1 hun bezetting voor volgend jaar ook al rond hebben. Al moet de Amerikaan Logan Sargeant formeel nog wel zijn zogeheten superlicentie krijgen voordat hij mag gaan racen bij Williams.

De laatste race van het Formule 1-seizoen 2022 staat komend weekend in Abu Dhabi op het programma.