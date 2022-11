Organisatie Wimbledon versoepelt kledingvoorschriften tennissters

De organisatie van Wimbledon gaat de strikte voorschriften wat betreft het dragen van witte kleding versoepelen. Tennissters mogen vanaf volgend jaar ook donkere onderkleding dragen tijdens hun partijen. Met de regelaanpassing hoopt de organisatie een mogelijke bron van angst te verlichten bij speelsters om tijdens hun menstruatie in witte onderkleding te moeten spelen.

De organisatie van het Engelse grandslamtoernooi zegt dat die beslissing werd genomen na gesprekken met tennisfederatie WTA, kledingfabrikanten en medische teams over hoe vrouwen het beste kunnen worden ondersteund. “We hopen dat deze regelaanpassing speelsters gaat helpen zich puur op hun prestaties te concentreren door een potentiĆ«le bron van angst te verlichten”, zei directrice Sally Bolton van de All England Club, de organisator van Wimbledon.

Eerder dit jaar kwam het onderwerp ter sprake toen tennisster Alicia Barnett in de media vertelde over de stress die ze ervaarde wanneer ze tijdens haar menstruatie in witte onderkleding moest spelen. Ook de Engelse voetbalster Beth Mead werd ondervraagd over het volledig witte tenue van het nationale team. Ze zei dat de kleding soms niet praktisch is. Verschillende Engelse vrouwenvoetbalteams hebben er inmiddels al voor gekozen om geen witte korte broek meer te dragen.

Wimbledon vindt volgend jaar plaats van 3 tot en met 16 juli. De organisatie meldt dat de vereisten voor andere kleding, accessoires en uitrusting ongewijzigd blijven. Op Wimbledon is het traditie dat iedereen in witte kleding speelt.