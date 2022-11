Prijzengeld voor proftennissers ATP met recordbedrag omhoog

Het prijzengeld voor de proftennissers in ATP-toernooien en de Challengers gaat in 2023 met een recordbedrag van 37,5 miljoen dollar (omgerekend 36,2 miljoen euro ) omhoog naar een totaal van 217,9 miljoen dollar.

Op de ATP-tour, het hoogste profniveau, komt er 18,6 miljoen dollar bij. In de Challengers (tweede niveau) stijgt het prijzengeld met liefst 75 procent van 12,1 miljoen naar 21,1 miljoen dollar.

Ook de bonuspot voor de topspelers wordt volgend jaar fors bijgevuld, meldt profbond ATP. In die pot komt 9,8 miljoen dollar erbij en dat is 85 procent meer dan in 2022. De bonussen worden met name verdeeld in de hoog aangeschreven masterstoernooien.

Het prijzengeld van de vier grandslamtoernooien is niet meegenomen in de bedragen die de profbond heeft gepresenteerd. De organisaties van die toernooien moeten hun prijzengeld nog bekendmaken.

“Onze spelers zijn sporters van wereldklasse en het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat ze dienovereenkomstig worden gecompenseerd”, aldus voorzitter Andrea Gaudenzi van de ATP. “Deze recordverhogingen in 2023 zijn een sterk statement en onderstrepen onze inzet om de lat in het tennis hoger te leggen.”