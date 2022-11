Red Bull verafschuwt bedreigingen aan coureurs en hun families

Formule 1-renstal Red Bull spreekt zijn afschuw uit over beledigingen die Max Verstappen, Sergio Pérez en hun families na de race in São Paulo op sociale media over zich heen gestort kregen. Dat was naar aanleiding van het negeren van een teamorder van Verstappen in de laatste ronde van de Grote Prijs van Brazilië. De wereldkampioen weigerde toen gehoor te geven aan het verzoek om de zesde plaats op te geven ten faveure van zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Red Bull spreekt van “onaanvaardbare” reacties op internet. “Doodsbedreigingen, haatmail en beledigingen die zelfs hun families raken zijn betreurenswaardig. Het misbruik op sociale media is schokkend en bedroevend en moet stoppen”, zegt de renstal in een verklaring. “Het is helaas iets dat we als sport met enige regelmaat moeten veroordelen. Voor deze vuilspuiterij is geen plaats in het autoracen. Wij vinden inclusie belangrijk en willen een veilige plek voor iedereen om te werken en van onze sport te genieten.”

Verstappen veroordeelde de beledigingen aan het adres van zijn moeder, zus en vriendin. “Walgelijk. Het is onaanvaardbaar”, zei hij bij de persconferentie in aanloop naar de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. Hij benadrukte ook dat zijn weigering om Pérez te helpen niets te maken had met de positie in de race. “Het gaat over iets dat eerder in het seizoen is gebeurd. Ik had dat al eerder uitgelegd aan het team en het team was ermee akkoord”, zei de Limburger.

Het negeren van de teamorder leverde de wereldkampioen veel commentaar op. Verstappen was namelijk al zeker van de wereldtitel, hij kon de race in São Paulo niet meer winnen, terwijl Pérez nog strijdt voor de tweede plaats in het kampioenschap. “Ik ben geen slechte teamgenoot en altijd behulpzaam geweest. Ik plaats altijd het team voorop en dat weten ze. Ik denk wel dat we wat meer open moeten zijn naar elkaar in de communicatie.”

Red Bull erkende dat het fouten heeft gemaakt bij het geven van de teamorder. “We hadden de situatie die zich in de laatste ronde ontvouwde niet voorzien, we hadden vooraf geen strategie besproken voor een dergelijk scenario”, meldde de renstal. “Helaas werd Max pas in de laatste bocht geïnformeerd over het verzoek om zijn positie op te geven, zonder dat hij alle benodigde informatie had. Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in de lastige situatie met weinig tijd om te reageren en dat was niet onze bedoeling. Het team heeft na afloop de verklaring van Max aanvaard.”