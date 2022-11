Uitgeschakelde Nadal sluit ATP Finals af met winst op Ruud

Tennisser Rafael Nadal heeft de ATP Finals toch nog positief kunnen afsluiten. Na twee verloren partijen in de groepsfase won de 36-jarige Spanjaard wel zijn derde wedstrijd, tegen de Noor Casper Ruud. In Turijn zegevierde Nadal in twee sets: 7-5 7-5.

De 22-voudig grandslamkampioen, die kampte met een gebrek aan wedstrijdritme, herstelde zich enigszins tegen Ruud. De twee hielden elkaar in beide sets lang in evenwicht. Nadal brak de Noor bij een stand van 6-5 in de eerste set. Dat deed hij in de tweede set opnieuw in de twaalfde game.

De halve finales van het eindejaarstoernooi waren voor Nadal al buiten bereik door zijn verliespartijen tegen de Amerikaan Taylor Fritz en de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime. De 23-jarige Ruud, dit jaar finalist op Roland Garros en de US Open, was juist na twee zeges al zeker van een plek in de knock-outfase.

Donderdagavond strijden Fritz en Auger-Aliassime in dezelfde poule om het tweede ticket voor de halve finales.