Van Aert begint veldritseizoen op 4 december in Antwerpen

De Belgische wielrenner Wout van Aert rijdt dit jaar zeven races in het veld. Hij begint zijn veldritseizoen op 4 december met de wereldbekercross in Antwerpen, meldt zijn team Jumbo-Visma.

Van Aert, drievoudig wereldkampioen en vijfvoudig Belgisch kampioen in het veld, is in december verder nog actief in het Ierse Dublin en de Belgische plaatsen Mol, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout. De rest van zijn schema is nog niet bekendgemaakt, maar Vlaamse media wisten deze week al te melden dat hij in februari ook meedoet aan de WK veldrijden in Hoogerheide.

Vorig seizoen won Van Aert negen van de tien veldritten waaraan hij deelnam. Begin dit jaar sloeg Van Aert de WK over. Hij gaf er toen de voorkeur aan zich voor te bereiden op het wegseizoen.

Nog niet bekend is wanneer de Nederlander Mathieu van der Poel aan het veldritseizoen begint.