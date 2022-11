Van den Hoogenband en Vergeer ook in Parijs 2024 chefs de mission

Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer zijn door sportkoepel NOC*NSF aangesteld als chefs de mission voor respectievelijk de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024. Beiden vervulden die functie ook al afgelopen jaar bij de Spelen van Tokio.

Voor drievoudig olympisch zwemkampioen Van den Hoogenband worden het zijn tweede Olympische Spelen als chef de mission van TeamNL. “Het is prachtig om deze rol ook in Parijs te mogen vervullen”, zegt de 44-jarige Eindhovenaar. “Ik zie het vooral als dankbare taak richting de sporters, om wie het allemaal draait. Voor hen wil ik samen met de collega’s van NOC*NSF de best mogelijke omstandigheden creëren om van Parijs 2024 een hoogtepunt in hun carrière te maken.”

Vergeer (41) was behalve in Tokio eerder al chef de mission tijdens de Paralympische Winterspelen van Pyeongchang (2018) en Beijing (2022). De zevenvoudig paralympisch kampioene rolstoeltennis zegt zich extra te verheugen nu het megasportevenement dichtbij huis wordt gehouden. “Ik kijk er naar uit om onze paralympiërs voor het oog van vrienden, familie en fans te zien schitteren op het hoogste podium. Tijdens de afgelopen twee Spelen hebben we het publiek enorm gemist. Nu gaan we dat dicht bij huis dubbel en dwars goedmaken. Met mooie sportieve prestaties willen we Nederland en de wereld inspireren. Daaraan zal ik als trotse chef de mission mijn steentje bijdragen.”

“We zijn blij dat Pieter en Esther ook in Parijs chef de mission van TeamNL zijn”, zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF. “Beiden hebben een geweldige staat van dienst op het hoogste niveau. Bij eerdere Spelen hebben ze laten zien die kennis en ervaring over te kunnen brengen op de TeamNL’ers van nu. We geven graag een vervolg aan onze samenwerking.”

De Olympische Spelen van Parijs vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus 2024. De Paralympische Spelen zijn van 28 augustus tot en met 8 september 2024.