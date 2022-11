Verstappen slaat eerste vrije training Abu Dhabi over

Max Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi over. Red Bull heeft ervoor gekozen de Nieuw-Zeelander Liam Lawson te laten rijden in de auto van de wereldkampioen.

De renstallen in de Formule 1 zijn dit jaar verplicht om bij minimaal twee vrije trainingen een talentvolle coureur in te zetten. Lawson komt uit het talentprogramma van Red Bull. Hij rijdt dit seizoen in de Formule 2.

Eerder reed de Est Jüri Vips in de auto van Sergio Pérez de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is de laatste race van dit jaar in de Formule 1. Verstappen stelde in oktober in de Grote Prijs van Japan zijn titel al veilig.