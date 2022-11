Acht vervangers in eerste vrije training Grote Prijs Abu Dhabi

In de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi komen liefst acht coureurs in actie die vaste wedstrijdrijders vervangen. Liam Lawson is de opvallendste naam. De Nieuw-Zeelander uit het talentprogramma van Red Bull stapt in de auto van wereldkampioen Max Verstappen.

De Spanjaard Carlos Sainz staat zijn Ferrari af aan Robert Shwartzman, die onder de IsraĆ«lische vlag rijdt. De Poolse veteraan Robert Kubica stapt in de Alfa Romeo van de Chinees Zhou Guanyu en de Braziliaan Pietro Fittipaldi vervangt Mick Schumacher bij Haas. Lando Norris maakt bij McLaren plaats voor de Mexicaan Pato O’Ward.

De Amerikaan Logan Sargeant neemt de Williams van Nicholas Latifi over en Lance Stroll staat zijn Aston Martin af aan de Braziliaan Felipe Drugovich. Tot slot bestuurt de AustraliĆ«r Jack Doohan een van de auto’s van Alpine.

Voor Sargeant heeft de training extra betekenis. Hij moet nog kilometers maken om zijn superlicentie voor de Formule 1 te verkrijgen. Alleen dan kan hij in 2023 Latifi als wedstrijdrijder vervangen bij Williams.