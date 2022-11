Basketbalploeg VS moet plek 1 wereldranglijst afstaan aan Spanje

De basketballers van de Spaanse nationale ploeg hebben geschiedenis geschreven. Ze staan op de eerste plaats van de wereldranglijst. Dat betekent dat voor het eerst sinds de telling in 2010 begon de Verenigde Staten de lijst niet aanvoeren.

De internationale basketbalbond FIBA meldt dat Spanje van plek 2 naar plek 1 is gestegen door de afgelopen jaren sterke resultaten te noteren. Zo veroverde Spanje in 2019 de wereldtitel en werd het dit jaar Europees kampioen. Op de Olympische Spelen in Tokio haalde de Spaanse ploeg de kwartfinales. Oranje moest het deze maand nog afleggen tegen Spanje in de kwalificatie voor het WK volgend jaar.

De VS werden weliswaar olympisch kampioen, maar gingen op het WK in de kwartfinales eruit en eindigden derde op de AmeriCup 2022.

Spanje gaat nu aan kop met 758.6 punten in de ranking. De VS staan op 757.5 punten. Oranje staat op plek 46 met 285.3 punten.