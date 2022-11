Formule 1 steekt 2,25 miljoen euro in raceklasse voor vrouwen

De Formule 1 zet een raceklasse op voor jonge vrouwelijke coureurs. De raceklasse is een aanvulling op de al bestaande raceklasse voor vrouwen W Series en bedoeld om junioren in de autosport meer kans te geven op een carrière in de hoogste klassen van de autosport. De koningsklasse financiert het project met 2,25 miljoen euro, 150.000 euro per auto.

De Formule 1 kondigde het nieuws aan bij de Grote Prijs van Abu Dhabi. De raceklasse krijgt de naam F1 Academy en gaat in 2023 van start met in totaal 21 races, verdeeld over zeven weekeinden. Een van die weekeinden zal samenvallen met een grand prix in de Formule 1. Vooralsnog bestaat de F1 Academy uit vijf teams met ieder drie coureurs, in totaal vijftien auto’s. De klasse dient vooral als mogelijke opstap naar de Formule 2 en 3.

Geld is tot nog toe een probleem in de pogingen het racen voor vrouwen meer aanzien te geven. De W Series heeft vanwege geldgebrek de laatste drie races van dit seizoen geschrapt. De Nederlandse coureurs Beitske Visser en Emely de Heus racen in de W Series, die enkele jaren geleden werd opgezet om vrouwen de kans te geven de overstap te maken naar de Formule 1.

In 1976 nam voor de laatste keer een vrouw deel aan een race in de Formule 1. Dat was de Italiaanse Lella Lombardi.

Formule 1-baas Stefano Domenicali prijst het initiatief. “Iedereen moet de kans krijgen zijn dromen te verwezenlijken en de Formule 1 wil er alles aan doen om diverser te worden en routes te bedenken in deze prachtige sport”, laat hij weten in een reactie. “De F1 Academy biedt vrouwelijke coureurs de beste kans hun ambities waar te maken en mogelijk ooit door te stromen naar de Formule 3 of Formule 2 en wie weet naar de Formule 1. Hoe meer kansen er zijn, hoe beter.”