Goud en zilver schaatssters Schouten en Groenewoud op massastart

Schaatsster Irene Schouten heeft op indrukwekkende wijze goud veroverd op de massastart tijdens de wereldbeker in Heerenveen. De olympisch kampioene ontsnapte halverwege de race uit de groep en reed solo naar de finish. Marijke Groenewoud maakte het Nederlandse succes compleet met zilver.

Groenewoud nam met haar tweede plaats de leiding in het klassement over van Ivanie Blondin. De Canadese, winnares van de eerste wereldbeker in Stavanger, eindigde als derde in Heerenveen.

De 50-jarige Duitse Claudia Pechstein ging er als eerste vandoor, maar zag al snel de Nederlandse schaatssters in actie komen. Schouten en Groenewoud wisselden elkaar af, maar hadden in eerste instantie met een Canadese schaduw te maken.

Op het moment dat Schouten voor een tweede keer vertrok, kon niemand haar meer volgen en reed ze de grote groep bijna op een ronde achterstand. In de sprint om de tweede plaats versloeg Groenewoud ternauwernood Blondin.

De zege bij de mannen ging eveneens naar Nederland. Na uitstekend samenspel met Jorrit Bergsma legde Bart Hoolwerf beslag op de eerste plaats. De Koreaan Jae Won Chung en de Italiaan Andrea Giovannini kwamen als tweede en derde over de streep.

Bergsma had een groot aandeel in de overwinning van Hoolwerf door rondenlang tempo te maken aan kop van de groep. Bij het ingaan van de laatste ronde dook Hoolwerf naar de eerste plaats en hield zijn positie tot de finish vast. Bergsma eindigde zelf nog als zesde.