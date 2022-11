Schaatser Wennemars grijpt zilver bij wereldbeker in Heerenveen

Schaatser Joep Wennemars heeft zilver gepakt op de 1000 meter bij de wereldbeker in Heerenveen. De 20-jarige Nederlander moest alleen de Chinees Zhongyan Ning voor zich dulden. De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz, de winnaar van de eerste wereldbeker in Stavanger, ging onderuit.

Het was voor Wennemars de eerste medaille in een wereldbeker. De schaatser uit Dalfsen reed in de zesde rit met 1.08,08 een persoonlijk record. Ning schaatste een rit later naar 1.07,86. De Est Marten Liiv maakte het podium compleet (1.08,11).

Thomas Krol, de olympisch kampioen op de kilometer, kwam voor de tweede week op rij als vijfde over de finish (1.08,32). Hein Otterspeer werd achtste met 1.08,57.

Kjeld Nuis stond aan de start in Heerenveen, nadat hij een aanwijsplek had gekregen van de selectiecommissie langebaan. De olympisch kampioen op de 1500 meter was niet bij de wereldbeker in Stavanger, aangezien hij geblesseerd was tijdens de kwalificatiewedstrijden. Nuis kwam in de eerste rit tot 1.08,52, waarmee hij op de zevende plaats eindigde.