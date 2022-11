Schaatsster Leerdam pakt goud, Grevelt verrast met brons op 1000m

Jutta Leerdam heeft voor de tweede week op rij goud veroverd op de 1000 meter bij de wereldbeker schaatsen. Na haar winst in het Noorse Stavanger legde ze ook in Heerenveen beslag op de eerste plaats. Debutante Isabel Grevelt verraste met brons.

Leerdam reed in rit 9 tegen de nummer 2 van vorige week, Min-Sun Kim. De winnares van olympisch zilver maakte het verschil in de eerste volle ronde, kruiste voor haar concurrente langs en reed in 1.13,77 over de finish.

Isabel Grevelt maakte haar debuut in de A-groep, nadat ze vorige week tijdens de eerste wereldbeker in Stavanger de snelste tijd in de B-groep had gereden. De 20-jarige verraste in de vierde rit tegen de snelle Erin Jackson, de olympisch kampioen op de 500 meter, met de snelste tijd op dat moment én een persoonlijk record (1.14,54).

De tijd van Grevelt bleef staan tot Miho Takagi in de rit voor Leerdam naar 1.13,92 schaatste. De Japanse pakte uiteindelijk zilver. Antoinette Rijpma-de Jong reed met 1.14,74 naar de vierde tijd.

Marrit Fledderus (1.14,76) en Michelle de Jong (1.15,96) reden in de zevende rit tegen elkaar. Hun tijden waren goed voor respectievelijk de vijfde en elfde tijd.

Leerdam verbaasde zichzelf, nadat ze afgelopen week bij een val een van haar ijzers had verbogen. “Ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel slecht reed, dus ik ben blij met een 1.13. Met een slechte rit deze tijd rijden, dan doe je het goed. Het ijzer is gemaakt, maar het hele gevoel was weg. Ik reed slecht, maar ik reed wel hard, dus dat is top. Het kan wel veel harder, die 1.12 wordt steeds realistischer in mijn hoofd.”

Grevelt keek eveneens met verbazing terug op haar rit. “Ik voelde dat het goed ging, maar ik snap het eigenlijk nog niet”, zei de debutante lachend. “Top 3, niet normaal. Ik hoopte op een tijd rond mijn persoonlijk record, maar een seconde sneller is heel gek.”