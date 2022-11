Topman Marko biedt Ricciardo reserveplek bij Red Bull

Daniel Ricciardo is volgend jaar de reserverijder bij het Formule 1-team van Red Bull, waarvoor hij in het verleden ook reed. Dat bevestigde topman Helmut Marko in Abu Dhabi tegenover het Duitse Sky Sports. Een contract is nog niet getekend.

De aanstelling van de 33-jarige Australiër bij het team van wereldkampioen Max Verstappen zong al wel rond, maar van officiële zijde was er nog niets over gezegd. Voor Ricciardo is in 2023 in ieder geval geen vast wedstrijdstoeltje beschikbaar. Hij moet bij zijn huidige renstal McLaren plaatsmaken voor zijn 21-jarige landgenoot Oscar Piastri.

De Australiër maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2011. Hij beleefde zijn beste jaren van 2014 tot en met 2018 bij Red Bull, toen hij zeven grands prix won en twee keer als derde eindigde in het wereldkampioenschap. Hij reed nadien ook nog voor Renault. Zijn laatste overwinning vierde hij vorig jaar namens McLaren in de Grote Prijs van Italië.

“Mentaal benader ik het nog niet alsof het mijn laatste race ooit gaat zijn, maar het zou zomaar kunnen”, zei de Australiër donderdag in Abu Dhabi, waar dit weekeinde de laatste race van het jaar wordt verreden. “Ik weet dat er geen garanties zijn voor de toekomst, dus ik ga de baan op om ervan te genieten.”