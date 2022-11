Verstappen de snelste in tweede training Grote Prijs Abu Dhabi

Max Verstappen voelt zich duidelijk thuis op het circuit van Yas Marina, waar hij vorig jaar zijn eerste wereldtitel veroverde. De coureur van Red Bull was de snelste in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi.

De Nederlander klokte 1.25,146 in zijn beste rondje. Hij was ruim 3 tienden sneller dan George Russell, die in zijn Mercedes de tweede tijd noteerde (1.25,487). Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de derde tijd (1.25,599) en gaf ruim 4 tienden toe op Verstappen.

Verstappen was de eerste vrije training aan de kant gebleven. Hij stond zijn auto af aan de jonge Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die zijn debuut mocht maken voor Red Bull. De Nederlander had in de tweede sessie weinig tijd nodig om zijn draai te vinden; al na een kwartier zag hij zijn naam bovenaan staan met de snelste ronde en dat bleef zo gedurende de rest van de training.

Lewis Hamilton, die de snelste was in de eerste training, kwam tot de vierde tijd in zijn Mercedes (1.25,761).

De Grote Prijs van Abu Dhabi is de 22e en laatste race van dit jaar in de Formule 1. De wereldkampioen is al meer dan een maand bekend. Verstappen stelde zijn tweede wereldtitel begin oktober in de Grote Prijs van Japan al veilig.

Leclerc en Sergio Pérez van Red Bull strijden nog om de tweede plaats in het kampioenschap. Ze staan allebei op 290 punten. Verstappen heeft beloofd zijn teamgenoot te helpen mocht dat nodig zijn. Vorige week in São Paulo negeerde de Nederlander nog een team-order; hij weigerde in de laatste ronde zijn zesde plaats op te geven ten faveure van Pérez.