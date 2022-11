Basketballers Celtics nemen afstand van Bucks

Boston Celtics heeft aan kop van de oostelijke divisie van basketbalcompetitie NBA afstand genomen van Milwaukee Bucks. De Celtics boekten bij New Orleans Pelicans hun negende zege op rij, terwijl de Bucks onderuit gingen bij Philadelphia 76’ers.

Bij Boston waren Jaylen Brown en Jayson Tatum de uitblinkers. Brown was in New Orleans goed voor 27 punten en 10 rebounds, Tatum kwam tot 19 punten en 10 assists. Derrick White had met 26 punten ook een belangrijk aandeel in de 117-109-zege waardoor de Celtics nu op 13 overwinningen tegen 3 nederlagen staan.

Milwaukee leed bij Philadelphia de vierde nederlaag van het seizoen. Daar staan 11 overwinningen tegenover. De ‘Sixers’ hadden met name veel te danken aan hun Kameroense sterspeler Joel Embiid, die goed was voor 32 punten, 11 rebounds en 8 assists. Bij de bezoekers tekende de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo voor 25 punten en 14 rebounds. Het duel in Philadelphia eindigde in 110-102.