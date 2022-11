Bol ook gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar

Femke Bol is op het gala van de Atletiekunie gekozen tot Atleet van het Jaar. Ze kreeg de meeste stemmen van het publiek en de vakjury. De Amersfoortse werd eerder dit jaar al uitgeroepen tot beste atlete van Europa in 2022.

Bol won het in de verkiezing van Jessica Schilder en Nienke Brinkman, de twee andere atleten op de shortlist. Ze is de opvolgster van Sifan Hassan, die de voorgaande drie jaren was gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar.

De 22-jarige Bol kende een bijzonder succesvol jaar. Ze won zilver op de WK indoor in Belgrado op de 400 meter, gevolgd door zilver op de 400 meter horden op de WK outdoor in Eugene. Daarna leverde ze op de EK in München een unieke prestatie met goud op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. De 400 meter won ze in een Nederlands record van 49,44 seconden. Ze greep ook goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Bol sloot het jaar af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.

De 23-jarige Schilder brak dit jaar door naar de wereldtop bij het kogelstoten. Ze verbeterde vanaf haar eerste wedstrijd keer op keer het Nederlands record, veroverde brons op de WK indoor, brons op de WK outdoor en werd Europees kampioene met een stoot van ruim over de 20 meter (20,24 meter).

Brinkman (29) was de Nederlandse sensatie op de marathon. Ze rende in het voorjaar in de marathon van Rotterdam naar een Nederlands record van 2.22.51 en won brons op de EK in München. Ze kroonde zich dit najaar op Madeira ook tot beste trailrunner van de wereld.