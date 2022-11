Djokovic naar eindstrijd ATP Finals na zege op Fritz in tiebreaks

Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de finale bereikt van de ATP Finals in Turijn. De 35-jarige Serviër, de nummer 8 van de wereld, was in de halve finales te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (5) 7-6 (6). Fritz, die in de groepsfase nog in twee sets te sterk was voor Rafael Nadal, verspeelde in de tweede set een voorsprong van 5-3.

Het duel leek uit te gaan draaien op een derde set, maar bij 5-4 in de tweede set leverde Fritz zijn servicegame in. Hij wond zich op nadat hij was gehinderd door iemand in het publiek en speelde mede daardoor een slordige game.

In de tiebreak die niet veel later volgde, benutte Djokovic na een uur en 54 minuten zijn tweede wedstrijdpunt. Na een sterke service sloeg Fritz een forehand ver uit, waardoor Djokovic opgelucht kon ademhalen.

“Ik moest vechten om te overleven en het was niet mijn beste dag”, zei de 21-voudig grandslamkampioen na afloop. “Ik voelde me niet heel comfortabel en mijn voetenwerk was niet heel goed verzorgd tegen een van de beste serveerders van de tour. Maar ik moest geduldig zijn en het is gelukt iets te vinden om een break af te dwingen, net als een dag eerder tegen Daniil Medvedev toen hij voor de wedstrijd serveerde.”

Beide spelers kregen slechts twee breakpoints maar wisten die ook telkens te verzilveren. Fritz kwam tot vijftien aces, Djokovic tot vier. Djokovic maakte wel aanzienlijk meer punten dan de Amerikaan: 84 om 73.

Djokovic won het slottoernooi van het seizoen al vijf keer: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar moest de toenmalige nummer 1 van de wereld het in de halve finales afleggen tegen Alexander Zverev, die vervolgens ook de eindstrijd won. De Duitse titelhouder ontbreekt nu in Turijn vanwege blessureleed.

De Serviër, afgezakt naar de achtste plaats op de wereldranglijst, won in de groepsfase al zijn partijen en strijdt zondag met de winnaar van de halve finale tussen de Noor Casper Ruud en Andrej Roeblev uit Rusland om de titel.