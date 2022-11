Pérez voor Verstappen in derde vrije training GP Abu Dhabi

De Red Bulls hebben zich bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi in de Formule 1 nadrukkelijk gemanifesteerd op het circuit van Yas Marina, waar Max Verstappen vorig jaar zijn eerste wereldtitel veroverde. Zijn teamgenoot Sergio Pérez was zaterdag goed voor de beste tijd: 1.24,982. Verstappen was een fractie minder snel maar noteerde wel de tweede tijd.

Achter het tweetal van Red Bull realiseerden de Mercedes-rijders Lewis Hamilton en George Russell respectievelijk de derde en de vierde tijd.

Verstappen was vrijdag bij de eerste vrije training aan de kant gebleven ten faveure van de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Hamilton had toen de beste tijd neergezet. In de tweede vrije training was de Nederlander de snelste geweest voor Russell.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is de 22e en laatste race van dit jaar in de Formule 1. De wereldkampioen is al meer dan een maand bekend. Verstappen stelde zijn tweede wereldtitel begin oktober in de Grote Prijs van Japan al veilig.