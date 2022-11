Schaatssters pakken in Thialf goud op teamsprint

De Nederlandse schaatssters hebben bij de wereldbeker in Heerenveen goud gepakt op de teamsprint. Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Femke Kok kwamen tot een tijd van 1.26,57. Daarmee was het Nederlandse drietal ruim sneller dan de sprintsters van Canada (1.27,45) en de Verenigde Staten (1.27,72).

Bondscoach Rintje Ritsma had de drie sprintsters van Reggeborgh geselecteerd voor de eerste wereldbekerwedstrijd op de teamsprint. Met De Jong als eerste schaatsster dook het trio onder de tijd van de VS. Fledderus zette Kok daarna goed af voor de laatste ronde. Die hield de marge in de slotronde goed vast. Ook de schaatssters uit Canada en Polen konden daarna ook niet tippen aan die tijd.