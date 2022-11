Skiester Shiffrin wint eerste wedstrijd om wereldbeker

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen gewonnen. Het was een slalom in het Finse Levi. Shiffrin was na twee runs goed voor een tijd van 1.51,25. Daarmee was ze zestien honderdsten van een seconde sneller dan de Zweedse Anna Swenn Larsson.

Het is voor Shiffrin haar 75e wereldbekerzege, de 48e op de slalom. De Amerikaanse vedette werd op deze discipline ook al olympisch kampioen (2014) en vier keer wereldkampioen. Shiffrin won vorig seizoen voor de vierde keer de algemene wereldbeker over alle disciplines. De kristallen bol in de slalom moest ze aan de Slovaakse Petra Vlhova laten. Die eindigde zaterdag als derde op 0,20 seconde.

Na vier afgelastingen, vanwege slechte weersomstandigheden, werken de vrouwen dit weekend in Levi hun eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen af. Zondag staat een tweede slalom geprogrammeerd. De mannen kwamen vorige maand al in actie op een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden.