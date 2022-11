Tennisser Ruud laat Roeblev kansloos en bereikt finale in Turijn

Casper Ruud heeft zich overtuigend geplaatst voor de eindstrijd van de ATP Finals. De Noorse nummer 4 van de wereld was in twee sets te sterk voor Andrej Roeblev uit Rusland, de mondiale nummer 7: 6-2 6-4.

Al na een uur en 9 minuten maakte de 23-jarige Ruud het af op zijn eerste wedstrijdpunt, met een backhand langs de lijn. De Scandinaviër serveerde bij 5-2 al voor de wedstrijd, maar Roeblev richtte zich nog even op. In de laatste game bleef Ruud echter koel en hij maakte het af met een lovegame.

Roeblev – vrijdagavond laat nog te sterk voor Stefanos Tsitsipas – noteerde liefst 23 onnodige fouten, tegenover zestien winners. Ruud sloeg één winner meer en maakte slechts acht onnodige fouten.

Vorig jaar haalde Ruud de laatste vier in Turijn. Hij verloor toen in twee sets van de Rus Daniil Medvedev, die vervolgens in de finale zijn meerdere moest erkennen in Alexander Zverev uit Duitsland.

Ruud treft zondag in de finale zesvoudig kampioen Novak Djokovic, die eerder op de dag in twee tiebreaks te sterk was voor de Amerikaan Taylor Fritz.