Van Gerwen in kwartfinales Grand Slam of Darts uitgeschakeld

Het is darter Michael van Gerwen niet gelukt de halve finales te bereiken van de Grand Slam of Darts. De drievoudig winnaar verloor in Wolverhampton – vrij kansloos – met 16-10 van de Engelsman Luke Humphries, de nummer 8 van de wereld. Van Gerwen is de mondiale nummer 3.

Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 95,99 en Humphries deed het met 96,97 iets beter. De Engelsman was echter zorgvuldiger met het uitgooien. Hij maakte het af met tops, oftewel dubbel-20.

Vorig jaar verloor Van Gerwen ook in de kwartfinales, toen van Michael Smith (16-13). De Nederlander wist het majortoernooi in 2015, 2016 en 2017 te winnen.

Raymond van Barneveld wist vrijdag wel de laatste vier te halen in Wolverhampton. ‘Barney’ was met 16-13 verantwoordelijk voor de uitschakeling van titelhouder Gerwyn Price uit Wales. Van Barneveld neemt het nu op tegen Smith.