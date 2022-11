Verstappen pakt poleposition voor slotrace in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace van het Formule 1-seizoen. De wereldkampioen was in de kwalificatie op het Yas Marina-circuit de snelste in 1.23,824. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede op 0,228 seconde. Pérez hoopt zondag de tweede plaats in het WK-klassement achter Verstappen veilig te stellen.

“Ik ben heel blij dat we samen op de eerste rij staan. We willen deze race winnen en tweede worden in het kampioenschap”, zei Verstappen. “Onze uitgangspositie is heel goed. We starten vooraan en kunnen dus doen wat we willen. Sergio moet voor Leclerc eindigen, daar gaat het om”, aldus de 25-jarige Nederlander, die naar eigen zeggen in de laatste kwalificatiesessie nog te maken kreeg met een haperende Red Bull-auto. “Hij sloeg even af. Ik heb snel alles weer aangezet en gelukkig kwam alles goed.”

De Ferrari-coureurs Charles Leclerc (derde) en Carlos Sainz (vierde) staan zondag op de tweede startrij, Lewis Hamilton (vijfde) en George Russell (zesde) van Mercedes op de derde rij. De laatste wedstrijd van het seizoen begint om 14.00 uur.

Verstappen reed de afgelopen twee jaar vanaf pole naar de winst in Abu Dhabi. Vorig jaar passeerde hij Hamilton in de laatste ronde, waarmee de Red Bull-coureur de wereldtitel veroverde. De Nederlander stelde begin vorige maand in Japan zijn tweede titel veilig. Red Bull verzekerde zich ook al van de wereldtitel bij de constructeurs.

In Abu Dhabi gaat het vooral om de tweede plaats in zowel het individuele WK als het WK voor de constructeurs. Red Bull hoopt Pérez aan de tweede plek te helpen. De Mexicaan heeft evenveel punten als Leclerc: 290. In het WK voor constructeurs staat Ferrari tweede, met 19 punten meer dan Mercedes.

“Ik kijk uit naar morgen, dat is de dag dat het er echt om gaat”, zei Pérez. “Het wordt een interessante race. Hopelijk kunnen we sterk eindigen.”

Vorige week kende de GP van Brazilië een rumoerige afloop voor Red Bull. Verstappen negeerde in de slotfase van de race een teamorder. Hij weigerde de zesde plaats af te staan aan Pérez, die achter hem reed. De Mexicaan was daar nogal verbolgen over. Volgens Red Bull is de affaire inmiddels uitgepraat. Online kregen Verstappen, Pérez en hun familieleden te maken met doodsbedreigingen, haatmail en beledigingen. De Oostenrijkse renstal veroordeelde dat donderdag in een statement.