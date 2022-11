Oegandees Kibet wint Zevenheuvelenloop, Chepkoech snelste vrouw

De Oegandese atleet Rogers Kibet heeft de 37e editie van de Zevenheuvelenloop op zijn naam geschreven. Hij legde de wedstrijd over 15 kilometer in en om Nijmegen af in een tijd van 42.08 minuten en eindigde ruim voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen finishte de Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech als eerste. Ze liep een tijd van 47.18.

Met de 19-jarige Kibet kreeg de Nijmeegse herfstklassieker opnieuw een Oegandese winnaar. Landgenoot Stephen Kissa won de vorige editie, in 2019. De vier edities daarvoor waren een prooi voor Oegandees Joshua Cheptegei, die in 2018 het wereldrecord liep: 41.05.

De Nederlanders konden vooraan niet meestrijden om de winst. Zaandammer Richard Douma was met een tijd 43.18 de snelste, debutant Mike Foppen uit Nijmegen eindigde ook in de top 10.