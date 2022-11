Schaatsers blijven in teamsprint steken op zilver achter China

De Nederlandse schaatsers hebben op de teamsprint bij de wereldbeker in Heerenveen genoegen moeten nemen met zilver. Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Joep Wennemars kwamen tot 1.19,82. In de laatste rit dook China met 1.19,55 onder de tijd van Nederland. De schaatsers van de Verenigde Staten werden derde.

Scheperkamp opende en daarna zette Otterspeer de jonge Wennemars af voor de slotronde. De 20-jarige schaatser van Jumbo-Visma had het lastig in de laatste ronde, maar was sneller dan de VS, waar Jordan Stolz in de slotronde voor een snelle tijd had gezorgd. China was echter nog rapper dankzij slotrijder Zhongyan Ning, die vrijdag al de 1000 meter op zijn naam had geschreven.

Een dag eerder waren de Nederlandse schaatssters wel de beste op de eerste teamsprint van dit seizoen in de wereldbeker. Marrit Fledderus, Michelle de Jong en Femke Kok bleven de teams van Canada en de VS voor.