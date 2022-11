Schouten met baanrecord in Thialf weer de beste op 3000 meter

Irene Schouten heeft bij de wereldbeker in Heerenveen de orde hersteld op de 3000 meter. De olympisch kampioene won in Thialf met een tijd van 3.54,04, waarmee ze onder haar eigen baanrecord dook. De Canadese Isabelle Weidemann werd tweede. De Noorse Ragne Wiklund, een week eerder winnares in Stavanger, finishte als derde.

Schouten leed vorige week bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger een zeldzame nederlaag op de 3000 meter, na een seizoen waarin ze ongeslagen bleef en de olympische titel pakte op de 3000 en 5000 meter. Met de zege na een lange solo op de massastart liet ze afgelopen vrijdag al zien dat de goede vorm er weer is.

Op de 3000 meter reed Schouten lang net boven het schema van haar beste tijd in Thialf. Met een versnelling in de laatste twee ronden dook ze daar echter een halve seconde onder en bleef ze de Canadese Weidemann ruim voor. Die finishte in 3.57,70.

Ploeg- en landgenote Marijke Groenewoud moest haar meerdere erkennen in Wiklund, maar de Noorse kwam niet in de buurt van de tijd van Schouten en eindigde met 3.58,31 ook achter Weidemann. Groenewoud reed met 3.59,90 een persoonlijk record en werd zesde. Joy Beune was sneller en zette met 3.58,72 de vierde tijd neer. Antoinette Rijpma-de Jong, een dag eerder de beste op de 1500 meter, moest genoegen nemen met de achtste plaats.

Schouten zag een groot verschil met een week eerder in Stavanger. “Ik ben gaan schaatsen in plaats van harken en werken”, zei ze bij de NOS. “Dat was ook het plan dat ik met mijn coach had gemaakt; goed mijn slagen afmaken en niet gaan rennen over het ijs, omdat ik zo graag wil.”

De drievoudig olympisch kampioene had het gevoel gehad dat ze zich moest bewijzen. “Ik wilde laten zien dat ik er nog ben en ging daarom te gehaast rijden. Dat ik niet één jaar goed heb gereden. Tegen mij werd gezegd dat ik er na zo’n jaar niet te veel van moest verwachten. Dat het heel lastig is om je opnieuw op te laden. Ik dacht echter: ik ga hun ongelijk bewijzen en laten zien dat het wel kan.”

Merel Conijn eindigde eerder zondag als tweede in de B-groep. Met 4.05,86 moest ze alleen de Chinese Mei Han voor laten gaan.