Van Barneveld uitgeschakeld op Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd om de finale van de Grand Slam of Darts te bereiken. De 55-jarige darter ging in Wolverhampton met 16-12 onderuit tegen de Engelsman Michael Smith.

Van Barneveld had in de kwartfinales nog verrast met een zege op Gerwyn Price, de nummer 1 van de wereld. Een tweede stunt tegen Smith, de mondiale nummer 4, leek er tijdens de openingsfase niet in te zitten.

Smith brak meteen de eerste leg van Van Barneveld met een 130 checkout om op 2-0 te komen. Mede dankzij een tweede break eindigde de eerste sessie met een 5-0-voorsprong voor Smith. Van Barneveld herpakte zich knap in het tweede bedrijf. De toernooiwinnaar van 2012 brak Smith door 76 uit te gooien en hield zijn eigen legs, 6-4.

Hoewel Smith beter bleef scoren, miste hij veel pijlen op de dubbels. Zo wist de Engelsman op 8-6 meerdere kansen niet te benutten, waardoor Van Barneveld de marge nogmaals verkleinde in de laatste leg van de derde sessie, 8-7. De spanning leek vervolgens beide darters parten te spelen met maar liefst vier breaks op rij in het volgende bedrijf (10-10).

Van Barneveld en Smith hielden het hoofd koel in het restant van de partij, maar het was de Engelsman die toesloeg met een break op 13-12. Hij gaf de voorsprong niet meer uit handen en haalde de zege binnen met 16-12.

“Ontzettend jammer, want ik voelde me vandaag onwijs goed”, reageerde Van Barneveld bij Viaplay. “Hij bleef pompen, het is natuurlijk een hardhitter. Maar je komt terug en staat op een gegeven moment op 10-10, dus je blijft hoop houden. Het ingooien op de dubbels was heel goed geweest, maar op het podium was het te slap. Ik pakte mijn kansen niet en dan sta je uiteindelijk met lege handen.”

Met Van Barneveld vertrekt de laatste Nederlander uit het toernooi, nadat Michael van Gerwen zaterdag in de kwartfinales was gestrand tegen de Engelsman Luke Humphries. Voor Smith is het de eerste finaleplaats op de Grand Slam of Darts na drie eerdere nederlagen in de halve eindstrijd.