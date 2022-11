Verstappen: moeilijk om dit succes volgend jaar te herhalen

Voor het derde jaar op rij heeft Max Verstappen de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Nederlander, die al weken geleden zijn wereldtitel prolongeerde, vierde zondag op het Yas Marina-circuit zijn vijftiende overwinning. “Vijftien keer winnen in één seizoen is ongelooflijk”, zei Verstappen, die naast een beker ook een winnaarsmedaille kreeg. Vanaf nu gebeurt dat bij iedere race in de Formule 1.

De 25-jarige kopman van Red Bull vertrok in Abu Dhabi vanaf poleposition en kwam geen moment in de problemen. Verstappen gaf de leiding alleen even uit handen na zijn pitsstop. “Het ging vooral om bandenmanagement. Op de medium-banden ging het goed; op de harde banden was het een kwestie van goed managen tot het einde. Het was een heel plezierig jaar met het team. Het is heel moeilijk om dit succes volgend jaar te herhalen. Maar tegelijkertijd is het wel een goede motivatie om het dan opnieuw heel goed te doen”, aldus Verstappen, die door een deel van de toeschouwers werd uitgefloten tijdens zijn interview op de baan. Mogelijk namen de fans het Verstappen kwalijk dat hij vorige week in Brazilië weigerde om teamgenoot Sergio Pérez voorbij te laten.