Verstappen sluit seizoen af met recordaantal punten in Formule 1

Max Verstappen heeft dit seizoen een recordaantal punten bij elkaar gereden in de Formule 1. In 22 grands prix kwam de 25-jarige Nederlander tot 454 punten. Dat zijn er 41 meer dan Lewis Hamilton in 2019 bij elkaar reed. Het seizoen telde toen 21 races.

“Natuurlijk hoop ik dit volgend jaar te overtreffen, maar dat zal lastig worden”, zei Verstappen, die in het WK-klassement maar liefst 146 punten voorsprong heeft op de nummer 2, Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Verstappen kreeg dit jaar ook het record wat betreft aantal gewonnen races op zijn naam. De coureur van Red Bull sloot in Abu Dhabi het seizoen af met zijn vijftiende overwinning. De Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel wonnen beiden een keer dertien races in één jaar. Schumacher deed dat in 2004, toen het seizoen uit achttien grands prix bestond. Vettel won in 2013 dertien van de negentien races.

Verstappen vierde in Abu Dhabi zijn 35e overwinning in de Formule 1. Hij staat daarmee op de ‘eeuwige’ ranglijst op de zesde plaats. Verstappen heeft Ayrton Senna voor zich. De Braziliaan, die in 1994 overleed na een crash op het circuit van Imola, won 41 races. Hamilton heeft met 103 overwinningen het record in handen.

“Ik heb nu zin om even niets te doen”, zei Verstappen na een lang seizoen. “We gaan hier even van genieten. En hopelijk zijn we volgend seizoen vanaf het begin gelijk weer competitief.”