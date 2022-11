Verstappen sluit seizoen af met winst, Leclerc tweede voor Pérez

Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen in stijl afgesloten. De Nederlander schreef ook de Grote Prijs van Abu Dhabi op zijn naam en eindigt het jaar zo met vijftien overwinningen. Verstappen verzekerde zich begin vorige maand in Japan al van titelprolongatie.

Vorig jaar veroverde de kopman van Red Bull in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. Verstappen haalde toen het kampioenschap binnen door zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde te passeren. Dit seizoen was Verstappen oppermachtig in de Formule 1.

Bij de slotrace op het Yas Marina-circuit ging het vooral om de tweede plaats in het WK-klassement achter de ongenaakbare Nederlander. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, en Ferrari-coureur Charles Leclerc gingen de 22e grand prix van het seizoen beiden in met 290 punten. Leclerc wist Pérez net voor te blijven en eindigde zowel in de race als in het kampioenschap als tweede.

De Red Bulls vertrokken vanaf de eerste startrij, met Verstappen op poleposition en Pérez naast zich. De Mexicaan zat bij het ingaan van de eerste bocht aan de binnenkant bij Verstappen, maar hij liet zijn teamgenoot voor gaan. Na vijftien van de 58 rondes maakte Pérez als eerste een pitsstop voor nieuwe banden. Verstappen deed dat vijf rondes later en moest de leiding in de race even afstaan aan Leclerc, maar kwam al snel weer op kop te liggen toen ook de Monegask naar binnen ging.

In de 33e ronde maakte Pérez zijn tweede pitsstop. De Mexicaan viel terug naar de zesde plaats, terwijl Leclerc – die slechts één stop maakte – opschoof naar de tweede plaats achter Verstappen. Pérez moest zich op nieuwe banden weer naar voren zien te rijden. Nadat hij in de 46e ronde de derde plaats had overgenomen van Hamilton, ging de Mexicaan op jacht naar Leclerc. Pérez kreeg de Ferrari wel in zicht, maar het lukte hem niet om in de slotronde nog een aanval te doen.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel eindigde zijn laatste race op de tiende plaats, goed voor 1 WK-punt. De Duitse coureur van Aston Martin werd door de toeschouwers luid toegejuicht nadat hij zijn groene auto op het rechte stuk had geparkeerd voor de hoofdtribune. De Australiër Daniel Ricciardo eindigde in zijn laatste optreden voor McLaren als negende. Ricciardo heeft voor volgend jaar geen vast stoeltje in de Formule 1 kunnen vinden.

Naast Vettel en Ricciardo verdwijnen ook de Duitser Mick Schumacher en de Canadees Nicholas Latifi uit de Formule 1. Zij eindigden in Abu Dhabi in de achterhoede.