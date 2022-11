Wereldkampioen Verstappen start vanaf pole in slotrace Formule 1

Max Verstappen hoopt zijn bijzonder succesvolle seizoen in de Formule 1 in stijl te kunnen afsluiten. De 25-jarige Nederlander begint om 14.00 uur vanaf poleposition aan de Grote Prijs van Abu Dhabi, met zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez naast zich op de eerste rij. Het doel van Red Bull is om Pérez als tweede te laten eindigen in het WK-klassement.

De Mexicaan heeft nu net als Ferrari-coureur Charles Leclerc 290 punten. Pérez verzekert zich van de tweede plaats in het WK als hij voor de Monegask in de punten eindigt. Leclerc vertrekt vanaf de derde plek, met zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz naast zich. De Britse coureurs Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes vormen de derde startrij.

Verstappen won dit jaar al veertien grands prix, een record in één Formule 1-seizoen. De kopman van Red Bull verzekerde zich begin vorige maand in Japan al van titelprolongatie. Vorig jaar haalde Verstappen in de slotrace in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel binnen. Dat deed hij door in de slotronde zijn rivaal Hamilton te passeren.