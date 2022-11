WK voetbal geopend met show in stadion als bedoeïenentent

Met een spetterende openingsceremonie vlak voor de eerste wedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador is het WK voetbal geopend. De show liet de geschiedenis van Qatar zien, met nomaden en veel zand. Ook was er veel muziek, vuurwerk en aandacht voor de 32 deelnemers. Dat gebeurde allemaal in het schitterende Al Bayt Stadium in Al Khor, dat met zijn architectuur doet denken aan een bedoeïenentent.

Bijna twaalf jaar na de omstreden toewijzing van het WK was het feest in Qatar. Boven het WK, zeer waarschijnlijk met steekpenningen gekocht, hangt een donkere schaduw vanwege de schendingen van de mensenrechten in de rijke oliestaat. Als gevolg van alle aandacht voor de mondiale eindronde hebben arbeidsmigranten het in Qatar nu wel minder slecht dan in omringende landen, na een reeks hervormingen in de afgelopen jaren.

Jungkook, een van de zeven leden van de populaire Zuid-Koreaanse popgroep BTS, zong het WK-lied Dreamers. Dua Lipa was aanvankelijk ook geboekt, maar de Britse zangeres liet afgelopen week weten dat ze pas naar Qatar afreist als de mensenrechten worden gerespecteerd. Rod Stewart weigerde eerder al op te treden.

De openingsceremonie duurde een half uur en werd afgesloten met een vuurwerkshow. Een groepje van 46 Oranjefans volgde de openingsceremonie in de nok van het stadion, ver boven een van de hoekvlaggen. Zij zijn uitgenodigd door het organisatiecomité van het WK en maken deel uit van het zogeheten Fan Leader-programma. De fans hoeven niet te betalen voor hun vlucht en verblijf. Aanvankelijk zouden ze ook een dagvergoeding van 68 euro krijgen, maar die is inmiddels ingetrokken. Het organisatiecomité denkt de fans zo een beetje te beschermen tegen de vele kritiek die ze krijgen.

Henk van der Vlist is een van de Nederlandse supporters die de uitnodiging van het organisatiecomité heeft aangenomen. “Ik lees overal dat ik verplicht ben om positieve dingen over het WK op sociale media te zetten. Maar dat is niet zo”, zegt hij. “Ze mogen alleen onze berichten over het WK gebruiken. Maar ik doe zelden aan sociale media, ook hier niet. En ik ga zeker geen mensen verraden die kritisch zijn op dit WK. Ik ben geen rat.”

Het koningshuis en Nederlandse regering ontbraken in het stadion. Minister Conny Helder (Sport) komt op 29 november wel naar de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Qatar. Op het ereterras zaten in de buurt van de Qatarese emir Tamim bin Hamad Al-Thani wel FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.