Zeilster Bouwmeester op medaillekoers bij EK

Zeilster Marit Bouwmeester koerst op het EK in de Ilca 6-klasse af op een medaille. De 34-jarige Friezin, die vorige maand op het WK haar rentree maakte nadat ze was bevallen van een dochter, klom op de voorlaatste dag op naar de tweede plaats in het klassement. Voor maandag staan nog drie races gepland voor de kust van Hyères in Zuid-Frankrijk.

“Op het WK merkte ik dat ik nog niet zo fit was, halverwege het evenement kreeg ik het zwaar”, zegt Bouwmeester, die in de VS als negende eindigde nadat ze zelfs nog een tijdje aan kop van het klassement had gestaan. “Nu heb ik de laatste maanden veel progressie gemaakt. Ik voel me beter en fris met nog één dag te gaan, daar ben ik superblij mee. De eerste stappen zijn gezet. Alles kan nog wat beter, wat scherper, wat fitter. Maar we zitten er lekker in.”

Bouwmeester klom zondag van de zesde naar de tweede plaats in het klassement. Ze heeft net als de leidende Poolse Agata Barwinska 50 punten. De verschillen in de top van het klassement zijn klein. Bouwmeester pakte op de laatste drie Olympische Spelen een medaille: zilver bij Londen 2012, goud bij Rio 2016 en vorig jaar brons in Tokio.

Bij de mannen in de Ilca 7-klasse is Niels Broekhuizen na tien races de beste Nederlander. Hij staat op de zevende plaats. Maandag varen de zeilers nog twee races.