Bondscoach Qatar zag zijn spelers stijf staan van spanning

Bondscoach Félix Sánchez zag dat zijn spelers van Qatar zichzelf niet waren in het verloren openingsduel met Ecuador van het WK (2-0). “Dit heeft niets met kwaliteit te maken”, zei de Spanjaard. “Dit is het gevolg van grote zenuwen. We waren niet in staat om de bal drie keer naar elkaar te spelen.”

Ecuador leidde na 31 minuten al met 2-0, met dank aan twee treffers van Enner Valencia. “Zo’n beroerde start neemt de druk niet weg”, zei Sánchez. “Dat werkt eerder verlammend. We zijn op alle fronten afgetroefd.”

Veel teleurgestelde toeschouwers verlieten voortijdig het Al Bayt-stadion. “Dat is mij niet opgevallen”, zei Sánchez. “Ik was druk aan het coachen. Maar ik begrijp dat onze fans teleurgesteld zijn. We moeten ze de volgende wedstrijden wel blij maken.”

Qatar speelt in de poule nog tegen Senegal (25 november) en het Nederlands elftal (29 november). “We hebben al vaker laten zien dat we goed tegen sterke ploegen kunnen spelen”, zei Sánchez. “We kunnen veel beter dan we net hebben laten zien. Dit was niet de droomwedstrijd waar we op hoopten. Laten we dit snel vergeten.”