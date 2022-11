Gekwetste Valencia hoopt er tegen Oranje weer bij te zijn

Enner Valencia is niet ongeschonden uit de openingswedstrijd van het WK tussen Ecuador en Qatar (2-0) gekomen. De aanvaller heeft last van een knie en enkel. Valencia liet zich in de 77e minuut van het duel in het Al Bayt-stadion van Al Khor vervangen. “Nu zo vlak na de wedstrijd voelt het niet goed”, zei hij. “Maar ik hoop er vrijdag tegen Nederland weer bij te zijn.”

De 33-jarige Valencia was met twee doelpunten de grote man van het openingsduel. De spits van de Turkse club Fenerbahçe scoorde in de 16e minuut met een nonchalant genomen strafschop en in de 31e minuut met een prachtige kopbal. “Ik heb er altijd van gedroomd om in een openingsduel van een WK te scoren”, zei hij.

Valencia speelde van 2014 tot en met 2017 voor West Ham United en Everton in de Premier League en vertrok vervolgens naar de Mexicaanse club Tigres. “Daarna kwam er een periode dat mensen aan hem gingen twijfelen”, zei bondscoach Gustavo Alfaro van Ecuador. “Maar we hebben net weer gezien hoe belangrijk hij voor ons is. Hij moet er gewoon bij zijn tegen Nederland. We hebben hem nodig.”

Valencia steekt het hele seizoen al in uitstekende vorm. Hij trof de afgelopen maanden al dertien keer doel voor Fenerbahçe. De spits passeerde de doelman van Qatar driemaal, maar zijn eerste treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Als dat niet was gebeurd, dan had hij nu de snelste openingstreffer van een openingsduel van een WK op zijn naam staan.

Oranje begint het WK maandag met een wedstrijd tegen Senegal. De kampioen van Afrika mist de geblesseerde sterspeler Sadio Mané, die na een operatie maanden is uitgeschakeld.