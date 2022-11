Middelkoop kreeg kippenvel van Oranje-publiek en nummer 1 Koolhof

Matwé Middelkoop hoopt dat hij het beste jaar uit zijn loopbaan op de Daviscup Finals van een passend slot kan voorzien. Aan de zijde van Wesley Koolhof, de kersverse nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, hoopt hij de Nederlandse ploeg in Málaga aan de beslissende punten te kunnen helpen.

Het kippenvel stond naar eigen zeggen op zijn armen toen hij half september in Glasgow tegenover tennisgrootheid Andy Murray en diens partner Joe Salisbury stond. In een volle arena, gevuld met uitzinnige fans, speelde de inmiddels 39 jaar oude Middelkoop zijn beste tennis.

“Ik ben een echte showspeler en ik hou ervan om naar het publiek te blèren. Dan kom ik los. Echt waar, spelen voor een vol stadion en met fans die je onvoorwaardelijk blijven steunen, dat is met niets anders te vergelijken. Stiekem denk ik er nog steeds weleens aan terug”, aldus Middelkoop.

“Dit jaar heb ik het ABN AMRO-toernooi gewonnen en in de halve finales van een grandslamtoernooi gestaan. Maar als ik aan 2022 denk, dan komt toch als eerste de Daviscup in Glasgow naar boven. Daviscup is uniek en daar wil je de beste versie van jezelf laten zien. Er komen bijzondere krachten omhoog. Als je normaal geen zin hebt, dan heb je alleen jezelf ermee, maar in de Daviscup speel je voor je land.”

Middelkoop vormt in het landentoernooi sinds kort een vast koppel met Koolhof, nu ruim een week de beste dubbelspeler ter wereld. “Ik vond het zo mooi dat hij de nummer 1 werd en kreeg er echt kippenvel van toen ik het nieuws hoorde. Ten koste van mij stelde hij die positie op het masterstoernooi van Parijs veilig en dat wist ik op dat moment niet eens. Dat maakte het plaatje voor mij compleet”, aldus de mondiale nummer 22.

“We zijn samen begonnen in het dubbelspel en ik weet nog goed dat we in het begin hotelkamers moesten delen omdat we geen euro meer hadden. Met onze eerste titel wonnen we 220 dollar en kijk waar we nu staan. Nu halen we miljoenen binnen. Ik heb hem na het bereiken van die mijlpaal ook een mooi berichtje gestuurd, waar ik echt de tijd voor heb genomen. Het was voor mij geen verrassing, want Wesley heeft iets bijzonders. Hij heeft ‘special eyes’ en ziet gewoon hoe iedereen staat en kan als geen ander stappen vooruitdenken.”

Middelkoop hoopt, samen met zijn oude dubbelpartner, dinsdag tegen Australië al meteen van waarde te kunnen zijn. “Het is een unieke positie waarin we met z’n allen zitten en een kwartfinaleplaats is nog niet vaak voorgekomen. Ik zie dit als een echt serieuze kans. Want als we de Verenigde Staten, Engeland en Kazachstan kunnen pakken, dan kunnen we elk team verslaan.”