Van der Poel maakt rentree in wereldbeker veldrijden Hulst

Mathieu van der Poel opent zondag zijn veldritseizoen in de wereldbeker. De Nederlandse wielrenner verschijnt aan de start van de cross in het Zeeuwse Hulst. Hij is opgenomen in de selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

De voormalig wereldkampioen veldrijden maakt deel uit van de veertien-koppige mannenselectie van De Knegt, die evenveel deelnemers bij de vrouwen selecteerde. Bij de vrouwen ontbreekt nog Annemarie Worst.

Van der Poel kwam voor het laatst in wedstrijdverband in actie in de Ronde van Veneto op 12 oktober. Hij gaf op na materiaalpech. Het was zijn eerste koers sinds zijn aanhouding eind september in Australiƫ voorafgaand aan de WK wielrennen.

Van der Poel verliet de wegwedstrijd op de WK kort na de start, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht. Dat gebeurde omdat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen, waarbij een van hen licht gewond was geraakt. De Nederlander kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling.