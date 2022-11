De Vries komt tot 151 rondes voor Alpha Tauri bij bandentest

Nyck de Vries heeft bij zijn eerste optreden in de Formule-1-wagen van Alpha Tauri liefst 151 rondes afgelegd. Dat was het meeste van alle rijders die op het Yas Marina-circuit van Abu Dhabi tijdens de bandentest in actie kwamen. De Vries realiseerde de achtste tijd, al is dat op testdagen van ondergeschikt belang. Behalve de Nederlander maakten ook onder anderen Fernando Alonso, Pierre Gasly en Nico Hulkenberg hun eerste kilometers voor hun nieuwe team.

Carlos Sainz was in zijn Ferrari de snelste van de dag, gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Teams konden twee auto’s inzetten, waarvan één was voorzien van de 2023-banden van Pirelli en in de andere een onervaren ‘rookie’ moest rijden op de banden van dit jaar en volgend jaar. Voor Ferrari was dat Robert Shwartzman die de derde tijd realiseerde.

Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) nam het na de lunch over van teamgenoot Sergio Pérez en was goed voor de vijfde tijd.