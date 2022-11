Griekspoor lijdt ‘pijnlijkste nederlaag uit mijn loopbaan’

Tallon Griekspoor vindt dat hij zichzelf ernstig tekort heeft gedaan in de kwartfinales van de Daviscup. De nummer 2 van Nederland noemde de nederlaag tegen de Australiër Jordan Thompson “de pijnlijkste uit mijn loopbaan”.

Griekspoor was in Málaga lange tijd de betere speler, maar moest toch in drie sets (4-6 7-5 6-3) zijn meerdere erkennen in de nummer 84 van de wereld. “Ik had hem twee sets lang over mijn knie liggen, maar ik heb hem niet de genadeklap kunnen geven”, aldus Griekspoor.

“Ik had mezelf moeten belonen met een overwinning in twee sets, maar ik had het beter moeten doen op de belangrijke punten. Als je zoveel breakpoints krijgt, moet je er eentje van benutten. Maar er stond zoveel druk en spanning op deze wedstrijd, de eerste van de ontmoeting.”

Volgens de 26-jarige Griekspoor is de nederlaag typerend voor zijn 2022. “Hij past goed in mijn jaar, waarin ik veel wedstrijden heel close heb verloren. Ik zag dit als de eerste week van het nieuwe seizoen, maar ik denk dat ik hem bij het oude jaar laat”, aldus Griekspoor, afgezakt naar plek 96 op de wereldranglijst.

De Nederlander kreeg in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena steun van zo’n driehonderd meegereisde fans, terwijl Thompson het zonder luidruchtige supporters moest stellen. “Dit was waarschijnlijk de beste atmosfeer waarin ik ooit heb gespeeld. Ze hebben me geen moment in de steek gelaten. Dat maakt deze nederlaag nog wat pijnlijker. Als je nou 6-4 6-4 verliest, dan kun je er ergens nog vrede mee hebben. Maar deze doet pijn.”

Griekspoor gaf te kennen dat hij in de tweede en derde set last had van lichte kramp, in beide benen. “Fysiek was het een zware wedstrijd. Maar dat komt ook door de zenuwen in het begin. Hopelijk kan Botic van de Zandschulp zijn wedstrijd winnen, waardoor het dubbelspel de beslissing moet brengen.”