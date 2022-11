Griekspoor tegen Thompson, Van de Zandschulp treft De Minaur

Tennisser Tallon Griekspoor neemt het in de eerste wedstrijd van de ontmoeting met Australië op de Daviscup Finals in Málaga op tegen Jordan Thompson. Botic van de Zandschulp treft daarna Alex de Minaur in een duel tussen de twee kopmannen. De 28-jarige Thompson is de nummer 84 van de wereld, Griekspoor staat twaalf plekken lager.

Zoals verwacht heeft captain Paul Haarhuis Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aangewezen voor het dubbelspel. Zij treffen Matthew Ebden en Max Purcell.

De inzet van het treffen is een plek in de halve finales van de Daviscup. In 2001 reikte Nederland voor het laatst tot de laatste vier van het landentoernooi.

De eerste wedstrijd begint om 16.00 uur.